نيكي يتراجع بعد ارتفاع قياسي بينما سهم سوني المالية يقفز أكثر من 40%

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي، متراجعًا عن المستويات القياسية التي بلغها الأسبوع الماضي، وسط تداول عدد من الأسهم دون توزيعات أرباح. وسجل نيكي انخفاضًا بنسبة 1% ليصل إلى 44,892.52 نقطة حتى استراحة منتصف اليوم، بعد أن أغلَق على مستوى قياسي عند 45,754.93 نقطة يوم الخميس الماضي. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.8%.

في المقابل، قفز سهم مجموعة سوني المالية بأكثر من 40% في أول تداول له بعد انفصاله عن مجموعة سوني الأم، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 0.2% فقط، في تداول يحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين.

ويصادف اليوم موعد انتهاء توزيعات الأرباح للعديد من الشركات اليابانية، ما يعني أن المساهمين الجدد لن يحصلوا على توزيعات الأرباح القادمة. وأوضح ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في نومورا، أن هذا، إلى جانب قوة الين وارتفاعات أخرى في السوق مؤخرًا، خلق رياحًا معاكسة للأسهم. وأضاف ساوادا: “شهد نيكي ارتفاعًا حادًا في سبتمبر، لذا قد نشهد توقفًا مؤقتًا في هذا الارتفاع”.

وجاء سهم شركة كوماتسو لصناعة المعدات الثقيلة الأكثر خسارة بنسبة 4.7%، يليه سهم هوندا موتور بانخفاض 4.2%. أما على صعيد الأسهم الرابحة، فقد تصدر سهم شركة سومكو القائمة بارتفاع 7.8%، يليه سهم شركة إم3 بنسبة 7.5%، ثم سهم أدفانتست القيادي الذي صعد 3.5%.