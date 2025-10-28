الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيكي يتراجع بعد وصوله إلى مستوى قياسي وسط جني الأرباح وصعود الين

منذ 36 دقيقة
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

A A A
طباعة المقال

عاد المؤشر نيكي الياباني للتراجع اليوم الثلاثاء بعد صعوده إلى مستوى قياسي، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح وتأثر المعنويات بارتفاع الين.

وأغلق نيكي منخفضاً 0.58% عند 50219.18 نقطة، بعد أن هبط 0.8% خلال الجلسة، بينما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس 1.18% إلى 3285.87 نقطة.

وجاءت التراجعات عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حول ضرورة اتباع “سياسة نقدية سليمة”، ما أثر على توقعات بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة ببطء. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى طوكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: “باعت السوق الأسهم لاعتقادها أن الين لن يضعف أكثر من ذلك”.

وسجلت أسهم شركات كبرى مثل تويوتا وهوندا هبوطاً بنسبة 1.46% و1.39% على التوالي، في حين ارتفع سهم سوفت بنك جروب 3.22%، وصعد سهم طوكيو إلكترون 2.71%. أما سهم نيديك فانهار بنسبة 19.45% بعد وضعه في حالة تأهب لاحتمال شطبه من بورصة طوكيو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم كينيا
كينيا: تحطم طائرة تقل 12 شخصاً في مقاطعة كوالي
عناصر من حركة طالبان في دورية على الحدود بين أفغانستان وباكستان في إقليم قندهار-رويترز
محادثات السلام الأفغانية-الباكستانية في إسطنبول تنتهي دون اتفاق
الدولار.رويترز
الدولار يتراجع مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية وجولة ترامب في آسيا

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟