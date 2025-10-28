نيكي يتراجع بعد وصوله إلى مستوى قياسي وسط جني الأرباح وصعود الين

عاد المؤشر نيكي الياباني للتراجع اليوم الثلاثاء بعد صعوده إلى مستوى قياسي، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح وتأثر المعنويات بارتفاع الين.

وأغلق نيكي منخفضاً 0.58% عند 50219.18 نقطة، بعد أن هبط 0.8% خلال الجلسة، بينما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس 1.18% إلى 3285.87 نقطة.

وجاءت التراجعات عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حول ضرورة اتباع “سياسة نقدية سليمة”، ما أثر على توقعات بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة ببطء. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى طوكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: “باعت السوق الأسهم لاعتقادها أن الين لن يضعف أكثر من ذلك”.

وسجلت أسهم شركات كبرى مثل تويوتا وهوندا هبوطاً بنسبة 1.46% و1.39% على التوالي، في حين ارتفع سهم سوفت بنك جروب 3.22%، وصعد سهم طوكيو إلكترون 2.71%. أما سهم نيديك فانهار بنسبة 19.45% بعد وضعه في حالة تأهب لاحتمال شطبه من بورصة طوكيو.