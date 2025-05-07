نيكي يتراجع بفعل مخاوف الرسوم الجمركية وضغوط على أسهم الأدوية

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، مما يهدد بإنهاء سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات، وقادت أسهم الأدوية الخسائر بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكشف عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات مع عودة المستثمرين اليابانيين من عطلة نهاية أسبوع استمرت أربعة أيام ومع ارتفاع قيمة الين بشكل عام، مما خفض قيمة الإيرادات الخارجية.

وهبط سهم مجموعة سوني، التي تدير استوديو للأفلام، بعد إعلان ترامب فرض ضريبة 100 بالمئة على الأفلام المنتجة في الخارج.

وطغت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية على أي تحسن في معنويات السوق والذي نتج عن أنباء بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير سيلتقيان مع خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في سويسرا مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات.

كما أبدى المستثمرون ترددا في دفع المؤشر نيكي فوق أعلى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة قبل أن ينتهي اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وقالت فوميكا شيميزو المحللة في نومورا إنه في ظل وجود العديد من المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية التي لا تزال دون حل، فإن المستثمرين ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع السوق نحو الارتفاع.

وأنهى المؤشر نيكي جلسة الصباح على انخفاض 0.05 بالمئة بعد التذبذب في نطاق ضيق للغاية على جانبي مستوى إغلاق الجمعة.

وانخفض سهم سوني 3.4 بالمئة، وتراجع سهم تيرومو للأدوية 2.3 بالمئة، ونزل سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو للملابس 1.5 بالمئة.

لكن أداء المؤشر نيكي كان متوازنا إلى حد ما، إذ ارتفع 120 من مكوناته البالغ عددها 225، وانخفض 101، واستقر أربعة.

في المقابل ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة.