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نيكي يغلق على استقرار ومخاوف الرسوم الجمركية تبدد مكاسب أسهم الرقائق

منذ 13 دقيقة
لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز

لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز

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أنهى المؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم الأربعاء على استقرار بعدما محت المخاوف المتعلقة بانتخابات الغرفة العليا من البرلمان ومصير المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أثر المكاسب التي حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وانخفض نيكي 0.04 بالمئة إلى 39663.4 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 2819.4.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام بقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية “لدى المستثمرين ما يبرر عدم قيامهم بشراء أو بيع الأسهم”.

وأوضح “هم ينتظرون بحذر نتيجة انتخابات الغرفة العليا من البرلمان (مجلس المستشارين)، في حين أن التوقعات بشأن المحادثات التجارية غير واضحة رغم اقتراب الموعد النهائي”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا قد يخسر أغلبيته في الانتخابات المقررة في 20 يوليو تموز، مما سيجبره على محاولات للتقارب مع مجموعة من الأحزاب الأصغر التي تضغط من أجل سياسة مالية ونقدية مختلفة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وصعد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست صاحبا الوزن الثقيل والمرتبطان بالرقائق 1.75 بالمئة و0.64 بالمئة على الترتيب، مقتفين أثر إنفيديا التي حققت مكاسب أربعة بالمئة الليلة الماضية.

وكشفت إنفيديا عن خطط لاستئناف مبيعات رقائقها (إتش20) للذكاء الاصطناعي للصين، مما دفع المؤشر ناسداك المجمع إلى إنهاء التداولات عند مستوى قياسي جديد.

وقفز سهم توهو 10.09 بالمئة بعد أن رفعت منتجة سلسلة أفلام جودزيلا توقعات صافي الأرباح السنوية.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.91 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على نيكي.

ونزل سهم تويوتا موتور 0.89 بالمئة رغم تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل الدولار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء الياباني يرتب للقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في طوكيو يوم الجمعة، قبل الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق تجاري معها ويحل في الأول من أغسطس آب وإلا فإن طوكيو ستواجه رسوما بنسبة 25 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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