نيكي يغلق على انخفاض مع تحول التركيز إلى المحادثات التجارية

بدد المؤشر نيكي الياباني مكاسبه المبكرة، اليوم الثلاثاء، ليختتم الجلسة على انخفاض طفيف مع تحول تركيز المستثمرين العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة بدلا من هزيمة الائتلاف الحاكم في الانتخابات.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.11 بالمئة عند 39774.92 نقطة. وارتفع المؤشر في وقت سابق من الجلسة 1.15 بالمئة متجاوزا مستوى 40 ألف نقطة.

قال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية “قفز المؤشر نيكي في وقت سابق من الجلسة لأن المستثمرين الذين باعوا الأسهم اشتروها على الفور معتقدين في البداية أن الأسهم ستنخفض كرد فعل على نتيجة الانتخابات”.

وفقد الائتلاف الحاكم في اليابان سيطرته على مجلس المستشارين في انتخابات جرت يوم الأحد مما زاد من إضعاف قبضة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا على السلطة حتى مع تعهده بالبقاء في زعامة الحزب.

وأضاف أريساوا “لكن الارتفاع لم يستمر طويلا إذ أدركت السوق أن هناك شكوكا حول أمور منها مصير المحادثات التجارية حول الرسوم الجمركية الأمريكية”.

من المتوقع أن تظل السوق حذرة قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق لتجنب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية 25 بالمئة على الواردات من اليابان.

وقلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مكاسبه المبكرة مختتما تداولات اليوم على ارتفاع 0.06 بالمئة عند 2836.19.

وبدد سهم طوكيو إلكترون ذو الوزن الثقيل والمرتبط بالرقائق الإلكترونية مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 1.31 بالمئة ويصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.

ونزل أيضا سهم شركة صناعة الأدوية شوجاي فارماسوتيكال 3.18 بالمئة.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك أكبر الرابحين على المؤشر نيكي إذ أغلق مرتفعا 2.85 بالمئة في حين صعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.43 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 42 بالمئة منها ونزل 54 بالمئة ولم يطرأ تغير على ثلاثة بالمئة.