نيكي يغلق على انخفاض وسط ترقب لنتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الياباني

انخفض المؤشر نيكي عند الإغلاق اليوم الجمعة من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين مع ترقب المستثمرين نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي تجرى في مطلع الأسبوع.

وتراجع نيكي 0.21 بالمئة إلى 39819.11 نقطة بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ أول يوليو تموز عند 40087.59 نقطة مدعوما بأداء وول ستريت القوي.

وصعد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع إلى أعلى مستويين لهما أمس الخميس مع استحسان المستثمرين بيانات اقتصادية قوية وتقارير أرباح أظهرت أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون مستعدون للإنفاق.

وارتفع نيكي 0.63 بالمئة منذ بداية الأسبوع لينهي خسائر استمرت أسبوعين متتاليين.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 2834.48 نقطة.

وقال يوجو تسوبوي كبير خبراء الاقتصاد في دايوا سيكيوريتيز “لم يرغب المستثمرون في المخاطرة بشراء الأسهم قبل الانتخابات العامة التي تجرى في مطلع الأسبوع”.

وتراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.44 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر.

وكان سهم ديسكو أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر عندما هوى 8.79 بالمئة لأن توقعات أرباح التشغيل الفصلية جاءت دون تقديرات السوق.

وربح سهم سوفت بنك جروب للاستثمار في مجال التكنولوجيا خمسة بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية وأكبر داعم للمؤشر.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.29 بالمئة ليعوض خسائره المبكرة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في قسم الشركات الكبرى ببورصة طوكيو، ارتفع 33 بالمئة وانخفض 63 بالمئة واستقر اثنان بالمئة.