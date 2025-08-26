نيكي يغلق عند أدنى مستوى منذ أسبوعين مع صعود الين بعد إقالة كوك

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الين بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأنهى نيكي سلسلة مكاسب حققها على مدار جلستين وتراجع 0.97 بالمئة إلى 42394.4 نقطة وهو أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ الثامن من أغسطس آب.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 بالمئة إلى 3071.99 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري “تفاجأت السوق بالأخبار عن كوك وتفاعلت وفقا لذلك”.

وأضاف “هدأ المستثمرون أيضا عن الجلسة السابقة حين ارتفعت الأسهم بفضل التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقوم بتيسير السياسة النقدية. سنضطر إلى انتظار المزيد من البيانات لحين صدور قرار المجلس بشأن السياسة النقدية”.

وهبطت الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق الليلة الماضية مع تركيز المستثمرين على تحليل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وترقبهم صدور بيانات الأرباح الفصلية لشركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية هذا الأسبوع.

وارتفع الين إلى 146.99 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة بعد أن اتخذ ترامب الإجراء غير المسبوق بإقالة كوك من منصبها في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزل سهم تويوتا موتور 1.41 بالمئة، وتراجع سهم هوندا موتور 1.71 بالمئة.

وخسر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.44 بالمئة، وهبط سهم سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 0.91 بالمئة.

وعكس سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون الخسائر المبكرة ليغلقا على ارتفاع 0.23 بالمئة و0.1 بالمئة.

وتراجعت كل المؤشرات الفرعية للقطاعات، وعددها 33، في بورصة طوكيو باستثناء مؤشر واحد فقط. وخسرت أسهم شركات الأدوية 2.42 بالمئة لتصبح الأسوأ أداء.