نيكي يغلق مرتفعاً مع تحسن المعنويات بفضل توقعات إنفيديا واستثمار بافيت

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، اليوم الخميس، مدعوما بتوقعات فصلية قوية لشركة إنفيديا الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وتجدد ثقة المتعاملين بعد أن رفع المستثمر الملياردير وارن بافيت استثماراته في البلاد.

وتعافى نيكي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.7 بالمئة عند 42828.79 نقطة. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 0.7 بالمئة أيضا.

وأسهم إنفيديا من المحركات الرئيسية للمؤشر نيكي الذي يعتمد بشكل كبير على أسهم شركات الرقائق.

وتوقعت إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة الرقائق، أمس الأربعاء أن تفوق إيرادات الربع الثالث تقديرات السوق بدعم الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، لكن السهم انخفض ثلاثة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق، إذ لا تزال الضبابية تكتنف أنشطة معلقة لها في الصين.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ الاستثمارية في جي.سي آي لإدارة الأصول “التركيز الرئيسي منصب على إنفيديا. تنتظر السوق لمعرفة أداء الأسهم في وول ستريت في وقت لاحق من اليوم”.

وكان نيكي قد بدأ تعاملات اليوم منخفضا، لكنه عوض خسائره مع انتعاش سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورد لإنفيديا، والذي أغلق مرتفعا 1.5 بالمئة بعدما انخفض في وقت سابق 3.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي بعد ظهر اليوم بعد أن أعلنت شركة ميتسوبيشي كورب أن شركة ناشونال إنديميتي المملوكة لبافيت رفعت حصتها إلى 10.23 بالمئة من 9.74 بالمئة. وكان الملياردير الأمريكي رفع حجم استثماراته في خمس شركات تجارية يابانية رئيسية، بما في ذلك ميتسوبيشي، في مارس أذار.

وارتفع سهم ميتسوبيشي كورب بنحو اثنين بالمئة، فيما ارتفع سهم منافستها ميتسوي آند كو 1.2 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 3.2 بالمئة، مما ساهم في أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وأغلق سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق على ارتفاع اثنين بالمئة.

وقفز سهم فوجيكورا المصنعة للكابلات، والذي يعد مؤشرا للاستثمارات في قطاع مراكز البيانات، 5.5 بالمئة.

وقفز سهم سومبو هولدنجز 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التأمين اليابانية عزمها الاستحواذ على أسبن إنشورنس هولدنجز المدرجة في نيويورك مقابل نحو 3.5 مليار دولار.

وصعدت أسهم شركات استكشاف الطاقة أربعة بالمئة، لتصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين في بورصة طوكيو.