نيكي يواصل صعوده القياسي قبيل تصويت البرلمان على تولي تاكايتشي رئاسة الوزراء

واصل مؤشر نيكي الياباني ارتفاعه القياسي اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين قبيل تصويت البرلمان المتوقع أن يؤكد تعيين ساناي تاكايتشي، المؤيدة لسياسات التيسير النقدي، رئيسةً جديدة للوزراء.

وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.4 بالمئة إلى 49871.95 نقطة في التعاملات المبكرة، ليقترب من إغلاق قياسي جديد، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 بالمئة، في حين ظل أداء سوق السندات الحكومية ضعيفاً.

ويأتي هذا الأداء القوي بعد فوز تاكايتشي بقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، ما أطلق موجة تداولات تُعرف باسم “تداولات تاكايتشي”، تميزت بصعود الأسهم وتراجع الين والسندات طويلة الأجل. وقد تأخر تأكيد تعيينها بسبب انسحاب حزب كوميتو، الشريك السابق في الائتلاف الحكومي.

وأفادت صحيفة نيكي بأن الحزب الديمقراطي الحر تمكن من كسب دعم حزب التجديد الياباني لتشكيل تحالف جديد يدعم تاكايتشي في البرلمان، رغم أن الائتلاف سيبقى أقلية. وأوضح يوسوكي ماتسومما، كبير الاقتصاديين في ميزوهو سيكيوريتيز، أن الحكومة المقبلة ستتبع على الأرجح سياسة اقتصادية “عملية”، متوقعاً محدودية الزخم لخططها المالية على المدى المتوسط.

ومن المنتظر أن يُجرى التصويت البرلماني في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات شبه مؤكدة بفوز تاكايتشي. وتركز الأسواق الآن على تشكيلة حكومتها الجديدة وما قد تحمله من مؤشرات بشأن إدارة الإنفاق العام والدين.

وعلى صعيد الأسهم، قادت المكاسب شركة دينا المصنعة لألعاب الفيديو بارتفاع 5.6 بالمئة، تلتها جابان إكستشينج جروب المشغلة لبورصة طوكيو بصعود 5.4 بالمئة، فيما تراجع سهم هيتاشي بنسبة 1.1 بالمئة.

أما في أسواق السندات، فانخفض العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.66 بالمئة، ولأجل عامين إلى 0.94 بالمئة، ولأجل خمس سنوات إلى 1.235 بالمئة. وفي سوق العملات، تراجع الين 0.2 بالمئة ليسجل 151.08 مقابل الدولار.