نيودلهي تغرق في سحابة تلوث خطيرة بعد ألعاب ديوالي

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي تدهورًا حادًا في جودة الهواء اليوم الثلاثاء، لتصل إلى مستويات خطرة تعتبر الأعلى عالميًا، وفق بيانات مجموعة (آي.كيو إير) السويسرية لقياس التلوث. ويرجع هذا التدهور بشكل أساسي إلى الألعاب النارية التي أُطلقت خلال مهرجان الأضواء الهندوسي “ديوالي”.

ورغم أن المحكمة العليا في الهند خففت الأسبوع الماضي القيود المفروضة على استخدام الألعاب النارية، وسمحت بما يسمى “المفرقعات الخضراء” لثلاث ساعات فقط يومي الأحد والاثنين، شهدت المدينة إطلاق المفرقعات خارج الأوقات المخصصة.

وسجلت نيودلهي قراءة 442 على مؤشر آي.كيو إير، لتصبح بذلك أكثر المدن الكبرى تلوثًا في العالم، مع مستويات جسيمات دقيقة PM2.5 تفوق بكثير الحدود الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، ما يعرض السكان لأمراض رئوية وقلبية خطيرة.

كما صنف المجلس المركزي لمراقبة التلوث جودة الهواء في المدينة على أنها “رديئة جدًا”، مع قراءة مؤشر جودة الهواء 350، في حين يتراوح المؤشر بين صفر و50 ليعتبر الهواء جيدًا. ومن المتوقع أن تستمر مستويات التلوث العالية خلال الأيام المقبلة، مع تسجيل مؤشر جودة الهواء بين فئتي “رديئة جدًا” و”رديئة”.