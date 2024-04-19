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نيويورك.. اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولومبيا

منذ 3 ساعات
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين من حرم جامعة كولومبيا بنيويورك

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين من حرم جامعة كولومبيا بنيويورك

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جرى إلقاء القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين يوم الأربعاء من حرم جامعة كولومبيا بعد أن سمحت رئيستها لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب يحتجون على الإجراءات الإسرائيلية في غزة.

وقالت رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق، التي تعرضت في اليوم السابق لانتقادات من الجمهوريين في جلسة للجنة بمجلس النواب حول معاداة السامية في الحرم الجامعي، إنها سمحت للشرطة بإخلاء مخيم يضم عشرات الخيام أقامها المتظاهرون صباح الأربعاء.

وذكرت شفيق في بيان “من منطلق القلق الشديد على سلامة حرم جامعة كولومبيا، أذنت لإدارة شرطة نيويورك بالبدء في إزالة المخيم…”.

وقالت إن المتظاهرين انتهكوا القواعد والسياسات التي تحظر تنظيم مظاهرات دون ترخيص، كما أنهم لم يكونوا مستعدين للتعامل مع الجهات الإدارية.

وقال إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 108 أشخاص دون عنف أو إصابات.

وقالت جامعة كولومبيا إنها بدأت وقف الطلاب الذين شاركوا في نصب الخيام، وهو ما يعتبر احتجاجا غير مصرح به.

واتهمت لجنة الكونجرس يوم الأربعاء شفيق بالإخفاق في حماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي.

وردت بالقول إن الجامعة تواجه “أزمة أخلاقية” مع معاداة السامية في الحرم الجامعي، وإن جامعة كولومبيا اتخذت إجراءات قوية ضد المشتبه بهم.

ويطالب المتظاهرون في جامعة كولومبيا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بالإضافة إلى سحب استثمارات الجامعة من الشركات التي تتربح من الاجتياح الإسرائيلي.

    المصدر :
  • رويترز

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