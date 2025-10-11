نيويورك تايمز: إدارة ترامب تسرح عشرات الموظفين بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
منذ 16 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرحت عشرات الموظفين العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وهذه أحدث جولة من عمليات التسريح وشملت “محققي الأمراض” وعلماء كبارا ومكتب واشنطن بأكمله.

ولم يرد البيت الأبيض ولا مراكز السيطرة على الأمراض حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

وقالت الصحيفة إن الموظفين تلقوا إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني مساء أمس الجمعة، وأبلغتهم بأن مهامهم تعتبر الآن غير ضرورية أو “متطابقة تقريبا” مع مهام يتم تنفيذها في قطاعات أخرى في الوكالة.

وأضافت الصحيفة أن العدد الدقيق للعاملين المسرحين لم يتأكد بعد.

وأدى الإغلاق الحكومي المتواصل إلى إيقاف مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين عن العمل، ومن بينهم موظفون بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تضم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

