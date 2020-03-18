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“نيويورك” تستعد للقرار الصعب بسبب كورونا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة إلى 100، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى “بيانات رسمية”، فيما تمدد الفيروس إلى كافة الولايات الخمسين.

وأحصي نصف هذه الوفيات في ولاية واشنطن الواقعة في شمال غرب البلاد، في حين سجّلت ولاية نيويورك 12 وفاة، وولاية كاليفورنيا 11 وفاة.

وبلغت الحصيلة السابقة للوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة 94 وفاة.

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من جهة أخرى سجلت ولاية غرب فيرجينيا أول إصابة بكورونا لتكون الولاية الخمسين التي تأثرت بالفيروس، وتصبح معها الولايات المتحدة بالكامل تحت وقع كورونا.

والخميس، طلب عمدة نيويورك من السكان الاستعداد لإمكانية البقاء في المنازل، مشيرا إلى أن القرار قد يتخذ بفرض ذلك خلال 48 ساعة بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا.

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