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هآرتس: أميركا تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق

منذ 18 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصافحان بعد اجتماع في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصافحان بعد اجتماع في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز

وكالة الأناضول
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نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وذلك تزامنا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة منتصف مايو/أيار الجاري.

وأضاف المصدر أن الإدارة الأميركية ترى في هذا الأمر أهمية بالغة، وأنها أبلغت تل أبيب أنه إذا لم تتقدم نحو اتفاق فستجد نفسها وحدها.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف اجتمع مؤخرا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين وأخبرها أن الضغط العسكري يعرّض حياة أبنائها للخطر.

وأضافت أن ويتكوف أكد للعائلات أن إسرائيل ستدفع الثمن الأكبر إذا استمر الأسرى في دفع ثمن عدم وقف الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقادات ويتكوف للحكومة الإسرائيلية جرى تسريبها بأمر شخصي منه.

وذكرت هآرتس أن مكتب وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر المكلف بملف المفاوضات والاتصالات مع الإدارة الأميركية رفض التعليق رسميا على الأمر.

يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن ترامب قرر قطع الاتصالات مع نتنياهو على خلفية شكوك بأن الأخير يحاول التلاعب به.

وذكر مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي ياني كوزين أن المحيطين بالرئيس الأميركي أخبروه أن نتنياهو يتلاعب به، مما دفعه إلى قطع الاتصال معه، مضيفا أن ذلك قد يتغير لاحقا “لكن هذا هو الوضع حاليا”، على حد قوله.

كما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر مقربة من ترامب قوله إنه يشعر بـ”خيبة أمل” من نتنياهو، ويعتزم التحرك واتخاذ “خطوات” في الشرق الأوسط “بدون انتظاره”.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب زيارة إلى المنطقة في 13 مايو/أيار الجاري، وتشمل السعودية وقطر والإمارات.

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