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هاريس تحذر من أزمة جوع في أمريكا بسبب كورونا

منذ 34 دقيقة
كمالا هاريس

كمالا هاريس

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حذرت نائبة الرئيس المنتخبة كمالا هاريس،الثلاثاء ، من “أزمة جوع في أميركا الآن” بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 .

ووعدت هاريس باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة التحدي عندما تتولى مهام منصبها.

أكدت هاريس أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء أصبح أكثر إلحاحًا، مشيرة إلى الارتفاع المستمر في حالات كورونا، حيث أصبح الطقس أكثر برودة.

بالإضافة إلى فقدان مئات الآلاف من الأميركيين، “تستمر حصيلة هذا الركود في الارتفاع في جميع أنحاء أميركا”، بحسب هاريس.

وأشارت هاريس إلى العدد الكبير من الأميركيين البالغين الذين لديهم أطفال ويقولون إن أسرهم تعاني من الجوع، والمعدل الأعلى من البالغين الذين يقولون إنهم يواجهون مشكلة في سداد فواتيرهم “الأساسية”.

وشددت على أن الفريق الاقتصادي لإدارة بايدن سيضع الأولوية لمتابعة الإصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد من اجل جميع الأميركيين، وسوف “يبدأ العمل من اليوم الأول”.

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