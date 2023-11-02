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هاريس: لن نضع شروطًا لدعم "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها

منذ 14 دقيقة
كامالا هاريس

كامالا هاريس

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أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة لن تسعى إلى فرض أيّ شروط على الدعم الذي تقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت هاريس خلال مؤتمر صحافي في بريطانيا في ختام قمة سلامة الذكاء الاصطناعي: “لن نضع أي شروط على الدعم الذي نقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها”.

ومضت هاريس تقول: “سنواصل الوقوف مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولنكن واضحين وألا ننسى أبدًا ما حدث في السابع من أكتوبر حين قُتل وذُبح مئات وآلاف، 1400 من الأبرياء، شباب كانوا ببساطة يحضرون حفلًا موسيقيًا”، وفق تعبيرها.

    المصدر :
  • رويترز

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