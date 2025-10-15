هانديكاب إنترناشونال: 70 ألف طن متفجرات تهدد العائدين إلى غزة

حذرت منظمة “هانديكاب إنترناشونال”، من أن الذخائر غير المنفجرة في غزة، تشكل خطرا هائلا على النازحين العائدين إلى ديارهم في القطاع الفلسطيني المدمر”، مطالبة، على غرار ما فعلت الأمم المتحدة، بالسماح بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الألغام.

وقالت مديرة المنظمة في الأراضي الفلسطينية آن-كلير يعيش، في بيان، أوردته “سكاي نيوز”: “المخاطر هائلة، والتقديرات تشير إلى أن حوالى 70,000 طن من المتفجرات سقطت على غزة”.

و”هانديكاب إنترناشونال” منظمة غير حكومية متخصصة في إزالة الألغام ومساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد.

أضاف البيان: “طبقات الأنقاض ومستويات التراكم كبيرة جدا، ونحن أمام مخاطر بالغة جدا في أرض معقدة للغاية بسبب محدودية المساحة في مناطق حضرية عالية الكثافة السكانية”.