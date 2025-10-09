هبوط أسهم أوروبا بفعل خسائر فيراري وإتش.إس.بي.سي

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، متأثرة بخسائر حادة لسهمي بنك (إتش.إس.بي.سي) وشركة (فيراري)، مما أدى إلى تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن مستواه القياسي مع متابعة المستثمرين الاضطرابات السياسية المتفاقمة في فرنسا بحذر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 بالمئة، ليتراجع عن مستواه القياسي الذي سجله الجلسة الماضية.

ونزل سهم فيراري مسجلا أسوأ انخفاض يومي على الإطلاق، إذ أغلق عند أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان بعد أن أدت الأهداف المالية المخيبة للآمال على المدى الطويل إلى إضعاف حماس المستثمرين والتغطية على طرح أول سيارة كهربائية من تصنيع الشركة الإيطالية للسيارات الفاخرة.

وسجل قطاع السيارات أسوأ أداء يومي منذ مارس آذار، وفاقم سهم شركة (ميشلان) أيضا من الخسائر. وانخفض سهم الشركة الفرنسية لتصنيع الإطارات 3.8 بالمئة بعد قولها إن حجم مبيعاتها في الربع الثالث من العام الجاري سينخفض مقارنة بالعام السابق.

وهوى سهم بنك إتش.إس.بي.سي 5.4 بالمئة، ليتصدر خسائر المؤشر الأوروبي، وذلك بعد أن قال البنك البريطاني إنه يخطط للاستحواذ على حصة مساهمي الأقلية في بنك (هانج سنج) التابع له في صفقة تبلغ قيمتها نحو 13.6 مليار دولار.

وقال إيبيك أوزكارديسكايا محلل السوق لدى بنك (سويسكوت) “من الواضح أن هناك مخاوف إزاء توقيت الصفقة وتغيير بعض بنودها”.

ويراقب المستثمرون عن كثب فرنسا في وقت يبحث فيه الرئيس إيمانويل ماكرون عن سادس رئيس وزراء في أقل من عامين، على أمل أن يتمكن من سيختاره من إقرار الموازنة في برلمان يعاني من أزمة.

وتأثرت الأصول الفرنسية سلبا هذا الأسبوع بعد تقديم سيباستيان لوكورنو، خامس رئيس وزراء فرنسي خلال عامين، استقالته هو وحكومته بعد ساعات فقط من إعلان التشكيل الوزاري.

وبدد مؤشر الأسهم القيادية الإقليمية مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة. ولا يزال المؤشر القياسي واحدا من المؤشرات المتراجعة في 2025، إذ صعد بنحو 9.2 بالمئة مقارنة بمكاسب بالنسبة المئوية في خانة العشرات في دول كبرى أخرى.