هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكي بسبب شرخ في الزجاج الأمامي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن طائرة تقل الوزير بيت هيغسيث هبطت اضطراريا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بسبب شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة، مضيفة أن الوزير بخير.

وكتب شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون، في منشور على منصة إكس “هبطت الطائرة وفق الإجراءات القياسية وكل من على متنها، بمن فيهم الوزير هيغسيث، بخير”.

وكان هيجسيث في طريقه للعودة من رحلة وجيزة إلى بروكسل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرة عسكرية أمريكية تقل مسؤولين بارزين بسبب حدوث خلل فيها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اضطرت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو إلى ميونيخ إلى العودة إلى واشنطن بعد تعرضها لخلل ميكانيكي.