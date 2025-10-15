الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكي بسبب شرخ في الزجاج الأمامي

منذ 38 دقيقة
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث. رويترز

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن طائرة تقل الوزير بيت هيغسيث هبطت اضطراريا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بسبب شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة، مضيفة أن الوزير بخير.

وكتب شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون، في منشور على منصة إكس “هبطت الطائرة وفق الإجراءات القياسية وكل من على متنها، بمن فيهم الوزير هيغسيث، بخير”.

وكان هيجسيث في طريقه للعودة من رحلة وجيزة إلى بروكسل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرة عسكرية أمريكية تقل مسؤولين بارزين بسبب حدوث خلل فيها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اضطرت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو إلى ميونيخ إلى العودة إلى واشنطن بعد تعرضها لخلل ميكانيكي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زعيم المعارضة الكيني المخضرم رايلا أودينجا
وفاة زعيم المعارضة الكيني المخضرم رايلا أودينجا عن 80 عاماً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سي.إن.إن نقلا عن ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة إن لم تلتزم حماس بالاتفاق
الجيش الإسرائيلي يقوم باخلاء مصابين من غزة-أرشيفية
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لنقطة التقاء بغزة لاستلام رفات رهائن

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!