هبوط معظم أسواق الخليج بعد زيادة ترامب الرسوم الجمركية على الصين

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأحد مع تجدد مخاوف الحرب التجارية في أعقاب الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية.

وكان ترامب أعلن يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق عن زيادة الرسوم 100 بالمئة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة وفرض ضوابط جديدة على جميع البرمجيات المهمة، وذلك ردا على القيود التي فرضتها الصين في الآونة الأخيرة على صادرات المعادن الأرضية النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا وغيرها.

وانخفض المؤشر السعودي القياسي 0.8 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة وهبوط سهم شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة بالنسبة نفسها.

وأفادت رويترز يوم الجمعة نقلا عن عدة مصادر مطلعة بأن صادرات السعودية من النفط الخام إلى الصين تتجه إلى الهبوط لنحو 40 مليون برميل في نوفمبر تشرين الثاني مع توقعات بأن تتحول شركات التكرير إلى الحصول على إمدادات فورية أرخص من منتجين آخرين في الشرق الأوسط.

وفي قطر، نزل المؤشر 0.9 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة للخامين برنت والأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل أو أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، إذ ألقى تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية متزايدة على الصين بظلاله على توقعات الطلب في سوق يُنظر إليها على أنها متخمة بالمعروض.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصرية على استقرار.

وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال تصنيف مصر درجة واحدة يوم الجمعة، مستشهدة بالإصلاحات الجارية التي أدت إلى تعاف كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين سلطت وكالة فيتش الضوء على إمكانات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء في تأكيدها.