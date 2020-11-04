هجمات أمريكية سيبرانية “استباقية” ضد روسيا وإيران قبيل الانتخابات

أفادت شبنة NBC الأمريكية اليوم الأربعاء بأن الوحدات المعنية بالأمن السيبراني في الولايات المتحدة نفذت مؤخرا “عمليات هجومية ضد مؤسسات سيبرانية في روسيا وإيران بغية التأكد من عدم ممارستها أي أنشطة خلال فترة الانتخابات”.

من جانبه، أكد مدير وكالة الأمن القومي ورئيس قيادة الأمن الإلكتروني الأمريكية، الجنرال بول ناكاسون، للصحفيين أمس اتخاذ الولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات بهدف “منع اللاعبين الخارجيين من التدخل في انتخابات 2020”.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أمريكيين توضيحهم أن هذه الإجراءات تشمل عملية سيبرانية نفذت مؤخرا ضد هاكرز يعتقد أنهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.

ولفت المسؤولون إلى أن “العملية أطلقت ردا على شروع هؤلاء القراصنة قبل أسبوعين في إرسال رسائل تضم تهديدات إلى الناخبين الأمريكيين ونشر فيديوهات تقوض ثقة المواطنين بعملية الاقتراع”، بحسب RT.