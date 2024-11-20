هجوم انتحاري يقتل عشرات الجنود شمال غرب باكستان

قال الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء إن 12 جنديا قتلوا في هجوم شنه مسلحون إسلاميون على نقطة عسكرية في شمال غرب البلاد.

وذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان أن مسلحين صدموا الجدار المحيط بالنقطة في إقليم خيبر بختون خوا بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارا بالبنية التحتية المجاورة خلال الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان “تجري عملية تطهير في المنطقة لتقديم مرتبكي هذا الهجوم الشنيع إلى العدالة”، مضيفا أن ستة مسلحين قُتلوا.

ولم يحدد الجيش الجهة التي تقف وراء الهجوم لكن حافظ جول بهادور، وهي جماعة إسلامية مسلحة، أعلنت مسؤوليتها.

وتواجه باكستان موجة من الهجمات المسلحة في المناطق الوعرة شمال غرب البلاد فضلا عن تمرد انفصالي عرقي متزايد في الجنوب الغربي.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد المتمردين الانفصاليين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، المتاخم لخيبر بختون خوا ويضم مشروعات صينية كبرى ضمن مبادرة الحزام والطريق، وذلك بعد وقوع سلسلة من الهجمات هناك.

وفي 16 نوفمبر الجاري، وقع قالت الشرطة الباكستانية: “إن مسلحين اقتحموا نقطة تفتيش تابعة لقوات شبه عسكرية في جنوب غرب البلاد اليوم السبت وقتلوا سبعة أفراد من هذه القوات”، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي يشنها متمردون انفصاليون.

وفي جينها، قالت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة في رسالة أرسلتها إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني إن مقاتليها هم من هاجموا نقطة التفتيش.

وصعدت الجماعة من عملياتها في الآونة الأخيرة وأعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحاري الأسبوع الماضي استهدف قوات من الجيش الباكستاني في محطة للسكك الحديدية قبل دقائق من ركوبهم القطار للعودة إلى ديارهم في عطلة.

وأدى التفجير إلى مقتل 27 شخصا، من بينهم 19 جنديا، كانوا يرتدون ملابس مدنية.