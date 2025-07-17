هجوم بطائرة مسيرة يستهدف حقل طاوكي النفطي في كردستان العراق

الدخان يتصاعد بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشآت نفطية في منطقة زاخو في إقليم كردستان العراق، العراق 16 يوليو/تموز 2025. رويترز

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم الخميس إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقل طاوكي النفطي الذي تديره شركة النفط والغاز النرويجية (دي.إن.أو) في منطقة زاخو بشمال العراق.

وهذا هو الهجوم الثاني على الحقل منذ بداية موجة هجمات بطائرات مسيرة مطلع هذا الأسبوع.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب أن شركة دي.إن.أو، التي تُشغّل حقلي طاوكي وبيشخابور النفطيين في منطقة زاخو على الحدود مع تركيا، علّقت الإنتاج مؤقتا في الحقلين عقب وقوع انفجارات لم تُسفر عن إصابات.

ولم ترد دي.إن.أو بعد على طلب للتعليق.

وقال مسؤولان في قطاع الطاقة أمس الأربعاء إن هجمات الطائرات المسيرة هذا الأسبوع أدت إلى تراجع إنتاج النفط من حقول في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بما يتراوح بين 140 ألف و150 ألف برميل يوميا، إذ دفعت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى إغلاق عدة حقول.

وتعرض حقل عين سفني النفطي، الذي تديره شركة هنت أويل الأمريكية، لهجوم أمس الأربعاء في محافظة دهوك بشمال العراق.

وأكدت هنت أويل عدم إصابة أي من العاملين لديها وأن منشآتها مغلقة لحين تقييم الأضرار.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. ومع ذلك، أفادت مصادر أمنية في كردستان العراق بأن التحقيقات الأولية في هجوم وقع يوم الثلاثاء على حقل سرسنك النفطي أشارت إلى أن الطائرة المسيرة المستخدمة في الواقعة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متحالفة مع إيران.