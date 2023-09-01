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هجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين على بلدة روسية تضم محطة نووية

منذ 13 دقيقة
طائرات مسيرة أوكرانية- أرشيفية

طائرات مسيرة أوكرانية- أرشيفية

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قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا بلدة كورتشاتوف التي تضم محطة للطاقة النووية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 1\9\2023.

وكتب على تطبيق تيليغرام أن خدمات الطوارئ تقيّم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكني جراء الهجوم.

ولم يشر ستاروفويت إلى وقوع أي ضرر بمحطة كورسك للطاقة النووية أو يقدم تفاصيل عن المبنيين المستهدفين.

فيما كتب سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليغرام أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة صباح اليوم الجمعة 1\9\2023.

وأضاف أن الطائرة المسيرة سقطت بالقرب من ليوبرتسي جنوب شرقي العاصمة الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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