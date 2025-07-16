هجوم بمسيرات يستهدف حقل نفط تديره شركة أمريكية بكردستان العراق

قالت مصادر أمنية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقلا نفطيا تديره شركة (هنت أويل) الأمريكية في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء.

وهذا أحدث هجوم في سلسلة الهجمات على حقول النفط في الإقليم شبه المستقل في الأيام القليلة الماضية. وهو أيضا الهجوم الثاني على الحقل نفسه، عين سفني، اليوم.

في حين، قالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، وتضم ثماني شركات نفط تعمل في إقليم كردستان العراق، إن أغلبية الشركات الأعضاء أعلنت تعليق الإنتاج عقب هجمات على حقول نفط عراقية في الإقليم.

وأضافت أبيكور أن الشركات المشغلة للحقول تقيم الأضرار على الإنتاج ومنشآت أخرى بالحقول.