هجوم روسي بصواريخ ومسيرات على ميناء أوديسا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أن هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة شنته روسيا أثناء الليل على ميناء أوديسا في جنوب البلاد أسفر عن إصابة امرأة وإلحاق أضرار جسيمة بمبان وبالبنية التحتية للميناء.

وذكرت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية على تيليجرام “تعرض ميناء أوديسا لأضرار جسيمة، اندلع حريق في فندق الميناء الذي لا يستخدم منذ عدة أعوام… أخمدته فرق الإطفاء على الفور”.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد و11 صاروخ كروز وصاروخين فرط صوتيين أطلقتها روسيا على أوكرانيا أثناء الليل واستهدفت غالبيتها منطقة أوديسا.

وأضافت أنه تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة أخرى في وقت سابق أمس الأحد.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا في وقت سابق إنه جرى نقل امرأة إلى المستشفى بعد إصابتها جراء الشظايا المتناثرة الناجمة عن موجة الانفجارات.

ونشرت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية على تيليجرام صورا عدة تُظهر الأضرار البالغة التي لحقت بمبنى شاهق ونوافذه المدمرة.

ولم يصدر تعليق بعد من روسيا بخصوص الهجوم.

وتراقب أسواق الحبوب الوضع في أوديسا وموانئها بعد إعلان أوكرانيا عن “ممر إنساني” تبحر فيه السفن إلى موانئ البحر الأسود لتحميل الحبوب من أجل تصديرها لأسواق أفريقية وآسيوية، وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية.

وقال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية مدينة كريفي ريه في جنوب أوكرانيا إن طائرة مسيرة روسية تم إسقاطها وتسبب حطامها المتناثر في نشوب حريق في منشأة صناعية تم إخماده على الفور، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق شبه جزيرة القرم.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات قد أسفرت عن أي أضرار مادية أو إصابات.

وبشكل منفصل، قالت الوزارة إنه تم تدمير أربع طائرات مسيرة أخرى خلال الليل فوق منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.