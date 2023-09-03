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هجوم روسي بطائرات مسيرة على الميناء في أوديسا

منذ ساعتين
قصف على أوديسا- أرشيفية

قصف على أوديسا- أرشيفية

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قالت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام إن هجوما شنته روسيا باستخدام 25 طائرة مسيرة في الساعات الأولى من اليوم الأحد 3\9\2023 تسبب في أضرار في البنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا وإصابة مدنيين اثنين.

وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 22 من الطائرات، وهي إيرانية الصنع من طراز شاهد، مشيرة إلى أن الهجوم استمر لثلاث ساعات ونصف الساعة.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من يوم السبت 2\9\2023 إن سفينتين أخريين مرتا عبر ممر شحن “مؤقت” في البحر الأسود تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة في يوليو\تموز.

وكتب زيلينسكي على موقع أكس المعروف سابقا باسم تويتر “مرت سفينتان بنجاح عبر’ممر الحبوب المؤقت الخاص بنا”.

ولم يحدد الرئيس هوية السفينتين ولم يذكر متى أكملتا مرورهما.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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