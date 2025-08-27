هجوم روسي على منشأة للطاقة في بولتافا.. وترامب يجدد تهديد موسكو بالعقوبات

سيارة متضررة ملقاة على الطريق في بلدة كوستيانتينيفكا الواقعة على خط المواجهة، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 24 أغسطس 2025. رويترز

قال فولوديمير كوهوت حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية اليوم الأربعاء إن هجوما روسيا وقع خلال الليل ألحق أضرارا بمنشأة للطاقة في المنطقة.

وذكر كوهوت في بيان على تطبيق تيليغرام للتراسل أن الهجوم تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء عن المستهلكين، لكن تمت استعادتها في وقت لاحق.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة في البلاد، في وقت جدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديد موسكو بالعقوبات في حال عدم مضيها باتجاه السلام وإنهاء الحرب مع كييف.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية، أن أكثر من نصف الطائرات المسيرة أُسقطت فوق منطقة روستوف، في حين تم اعتراض 4 مسيرات فوق أوريول و3 فوق بيلغورود، واعترضت الدفاعات الجوية مسيرتين في كل من منطقتي بريانسك وكورسك.

وذكر يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق في الإقليم الجنوبي.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام أن حطام إحدى المسيّرات تسبب في انفجار وحريق على سطح مبنى سكني مكوّن من 4 طوابق في مدينة روستوف أون دون، بينما تعمل السلطات على التحقق من وقوع خسائر بشرية محتملة.

تحركات دبلوماسية أميركية

وفي موازاة التطورات الميدانية، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، بأنه سيلتقي مسؤولين أوكرانيين في نيويورك هذا الأسبوع، ضمن إطار المساعي الأميركية للمساعدة على إنهاء الحرب.

وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “سأجتمع بالأوكرانيين هذا الأسبوع في نيويورك، وهذه إشارة قوية على أننا نتحدث مع الروس يوميا”.

كذلك جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، تهديده بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حال لم تُبدِ رغبة في التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وخلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يريد التوصل إلى اتفاق “في أقرب وقت ممكن”، داعيا إلى عقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وردا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بوتين لن يوقع اتفاقا مع زيلينسكي لأنه يعتبره “غير شرعي”، قال ترامب: “لا يهم ما يقولونه، هذا كله هراء، الجميع يستعرض”.

وأضاف “أريد إتمام هذه الاتفاقية، فهي مسألة بالغة الخطورة. لن تحدث حرب عالمية، لكنها ستكون حربا اقتصادية، وهذا سيكون سيئا جدا لروسيا، وأنا لا أريد ذلك”.

كما أشار ترامب إلى أن زيلينسكي “ليس بريئا بالكامل”، موضحا أن دخوله حربا مع دولة “أكبر من أوكرانيا بـ15 مرة كان خطأ منذ البداية”.

كييف تخفف قيود السفر

من جانبها، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أنه بات مسموحا للذكور الذين تراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما بعبور الحدود البحرية في كلا الاتجاهين بموجب الأحكام العرفية السارية.

وأوضحت في بيان عبر التليغرام أن القرار يشمل أيضا من هم خارج البلاد لأسباب مختلفة، مضيفة “نرغب في أن يحافظ الأوكرانيون على أقصى قدر من الروابط مع البلاد”. وأكدت أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشر المرسوم رسميا.

وتتبادل كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات بالمسيرات يوميا، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأميركية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، حيث بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع عدد من نظرائه الأوروبيين مساعي التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو.