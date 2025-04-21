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هجوم روسي كبير بالمسيرات على أوديسا بأوكرانيا

منذ 21 دقيقة
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى تضرر خلال غارة روسية بطائرة بدون طيار، وسط كييف، أوكرانيا، في وسط كييف، أوكرانيا في 1 يناير/كانون الثاني 2025. رويترز

رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى تضرر خلال غارة روسية بطائرة بدون طيار، وسط كييف، أوكرانيا، في وسط كييف، أوكرانيا في 1 يناير/كانون الثاني 2025. رويترز

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قال مسؤولان محليان “إن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق بالطائرات المسيرة خلال الليل على مناطق سكنية في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود”، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بالعديد من الشقق السكنية.

وكتب رئيس بلدية أوديسا هينادي تروخانوف على تطبيق تيليجرام للمراسلة “استهدف العدو منطقة سكنية في حي مكتظ بالسكان في أوديسا”.

ونشر صورا لحريق خارج عن السيطرة ومبان سكنية نوافذها محطمة وواجهاتها متضررة.

وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر إن الهجوم ألحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية المدنية ومؤسسة تعليمية وسيارات.

وأضاف كيبر أن فرق الطوارئ توجهت إلى المناطق المتضررة.

ومدينة أوديسا، بموانئها الثلاثة، هدف متكرر للهجمات الروسية خلال الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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