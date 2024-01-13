هجوم روسي مكثف على أوكرانيا.. والأخيرة تعجز عن صده

شنت روسيا هجوما مكثفا بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على مناطق عديدة في أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 13\1\2024، في حين لم تتمكن الدفاعات الأوكرانية من إسقاط معظم تلك الصواريخ وفق الجيش الأوكراني.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إن روسيا استهدفت مناطق عديدة في البلاد مستخدمة 37 صاروخا و3 طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن الدفاعات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 8 من تلك الصواريخ.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن معظم الصواريخ التي استخدمت في الهجوم الروسي كانت باليستية فائقة السرعة، وهذا النوع من الصواريخ يصعب إسقاطه.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ روسية في 5 مناطق على الأقل في جميع أنحاء أوكرانيا، لكنها لم تذكر تفاصيل تتعلق بالأضرار التي قد تكون نجمت عن القصف الروسي المكثف، كما لم تذكر تفاصيل عن الأماكن التي استهدفها.

ولم تعلن السلطات الأوكرانية بعد عن سقوط قتلى، في حين قالت النيابة العامة الأوكرانية إن هجوما صاروخيا في منطقة سومي في شمال شرق البلاد أدى إلى إصابة مدني بجروح وألحق أضرارا بـ26 مبنى.

من جهته، أعلن الجيش الروسي صباح اليوم أنه قصف مصانع أسلحة ومنشآت تنتج الذخيرة والمسيّرات في أوكرانيا، مؤكدا أن سلسلة الضربات التي شنها أصابت كل أهدافها.

وكان المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية قد صرح الأسبوع الماضي بأن أوكرانيا تعاني نقصا في صواريخ الدفاع الجوي، لكن لا يعرف ما إذا كان هذا النقص هو السبب في عجز الدفاعات الأوكرانية عن صد معظم الصواريخ والمسيّرات الروسية خلال الهجوم المكثف.

وكثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، في حين لا يلوح في الأفق حل سياسي يضع حدا للحرب الروسية الأوكرانية التي توشك أن تكمل عامها الثاني، والتي طالت تداعياتها السياسية والاقتصادية مناطق مختلفة من العالم.