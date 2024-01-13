السبت 1 رجب 1445 ﻫ - 13 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هجوم روسي مكثف على أوكرانيا.. والأخيرة تعجز عن صده

منذ ساعة واحدة
غارات روسية على كييف- أرشيفية

غارات روسية على كييف- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

شنت روسيا هجوما مكثفا بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على مناطق عديدة في أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 13\1\2024، في حين لم تتمكن الدفاعات الأوكرانية من إسقاط معظم تلك الصواريخ وفق الجيش الأوكراني.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إن روسيا استهدفت مناطق عديدة في البلاد مستخدمة 37 صاروخا و3 طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن الدفاعات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 8 من تلك الصواريخ.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن معظم الصواريخ التي استخدمت في الهجوم الروسي كانت باليستية فائقة السرعة، وهذا النوع من الصواريخ يصعب إسقاطه.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ روسية في 5 مناطق على الأقل في جميع أنحاء أوكرانيا، لكنها لم تذكر تفاصيل تتعلق بالأضرار التي قد تكون نجمت عن القصف الروسي المكثف، كما لم تذكر تفاصيل عن الأماكن التي استهدفها.

ولم تعلن السلطات الأوكرانية بعد عن سقوط قتلى، في حين قالت النيابة العامة الأوكرانية إن هجوما صاروخيا في منطقة سومي في شمال شرق البلاد أدى إلى إصابة مدني بجروح وألحق أضرارا بـ26 مبنى.

من جهته، أعلن الجيش الروسي صباح اليوم أنه قصف مصانع أسلحة ومنشآت تنتج الذخيرة والمسيّرات في أوكرانيا، مؤكدا أن سلسلة الضربات التي شنها أصابت كل أهدافها.

وكان المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية قد صرح الأسبوع الماضي بأن أوكرانيا تعاني نقصا في صواريخ الدفاع الجوي، لكن لا يعرف ما إذا كان هذا النقص هو السبب في عجز الدفاعات الأوكرانية عن صد معظم الصواريخ والمسيّرات الروسية خلال الهجوم المكثف.

وكثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، في حين لا يلوح في الأفق حل سياسي يضع حدا للحرب الروسية الأوكرانية التي توشك أن تكمل عامها الثاني، والتي طالت تداعياتها السياسية والاقتصادية مناطق مختلفة من العالم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن
بايدن: أميركا لا تدعم استقلال تايوان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: تركيا لن تسمح بإقامة دولة إرهابية بالقرب من حدودها الجنوبية
علما الصين وتايوان
الصين: نتائج انتخابات تايوان لن تغير الشكل الأساسي للعلاقات عبر المضيق

الأكثر قراءة

الأشرفية
إطلاق نار وسقوط قتيل وجريح.. جريمة مروّعة تهزّ الأشرفية!
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
قيادة سيارة - تعبيرية
تقرير حول أخطر البلدان لقيادة السيارات.. ولبنان يحلّ في مرتبة "صادمة"!