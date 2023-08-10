هجوم روسي يدمر مستودع وقود في منطقة ريفني بأوكرانيا

قال فيتالي كوفال حاكم منطقة ريفني بغرب أوكرانيا إن طائرات مسيرة دمرت مستودعا للوقود بالمنطقة في هجوم شنته روسيا الليلة الماضية واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس وأسفر عن اندلاع حريق هائل.

وأضاف أنه لم تقع إصابات.

وقال في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تيليجرام “تعرضت منطقة ريفني الليلة الماضية وصباح اليوم لهجوم مكثف بطائرات مسيرة”. وظهر في الفيديو واقفا في ميدان والنيران تشتعل من خلفه.

وأضاف “المستوى الكيميائي والإشعاعي طبيعي. لا نعتزم إجلاء السكان”.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط سبعا من أصل عشر طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد” خلال هجوم روسي الليلة الماضية استمر من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء وحتى الساعة 04:00 اليوم الخميس.

وأضاف كوفال أن 45 رجل إنقاذ و14 وحدة من المركبات الخاصة يعملون في الموقع لإخماد الحريق.