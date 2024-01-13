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هجوم صاروخي روسي مكثف على أوكرانيا

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يناير - 2024 11:28 صباحًا
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن أوكرانيا تعرضت لهجوم صاروخي روسي مكثف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مضيفة أن موسكو أطلقت بعضا من صواريخها الفرط صوتية.

وأسقطت الدفاعات الجوية صواريخ روسية في خمس مناطق على الأقل في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لمسؤولين محليين من تلك الأقاليم.

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان قد تم ضرب أي أهداف، كما قدم المسؤولون معلومات أقل بكثير من المعتاد بخصوص الهجوم.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية خلال الهجوم من أن روسيا أطلقت صواريخ كينجال، وهو ربما أصعب صاروخ روسي تقليدي يتم إسقاطه، إذ يتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت عدة مرات.

ونشرت الشرطة في منطقة تشيرنيهيف الشمالية صورة لحفرة كبيرة أحدثها صاروخ تم إسقاطه.

وكتبت الشرطة “نتيجة لسقوط شظايا صاروخ معاد، تضررت عدة منازل خاصة ومباني غير سكنية، وتهدم مبنى واحد”، مضيفة أن ذلك أسفر أيضا عن مقتل كلب لكن لم يصب أي شخص.

    المصدر :
  • رويترز

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