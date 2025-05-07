هجوم صاروخي يدفع 12 شركة طيران لتعليق رحلاتها إلى إسرائيل

سقوط صاروخ باليستي أطلق من اليمن في مطار بن غوريون في تل أبيب

أوقفت بعض شركات الطيران العالمية مجددا رحلاتها من وإلى تل أبيب بعد أن سقط صاروخ أطلقه الحوثيون يوم الأحد قرب المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

واستأنفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في يناير كانون الثاني بعد أن أوقفتها معظم فترة العام ونصف العام منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مرة أخرى بعد هجوم يوم الأحد:

– إيجين إيرلاينز:

قالت شركة الطيران اليونانية إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 13 مايو أيار بالإضافة إلى رحلة الصباح الباكر يوم 14 مايو أيار.

– إير بالتيك:

قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار.

– إير يوروبا:

ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السابع من مايو أيار.

– إير فرانس-كيه.إل.إم:

أوقفت كيه.إل.إم ذراع المجموعة في هولندا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 مايو أيار. وألغت إير فرانس رحلاتها في الرابع من مايو أيار.

– إير إنديا:

قالت شركة الخطوط الجوية الهندية إن الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب ستظل معلقة حتى الثامن من مايو أيار.

– دلتا إيرلاينز:

قالت شركة الطيران الأمريكية إن رحلاتها من وإلى تل أبيب ربما تتأثر في الفترة ما بين الرابع والخامس والعشرين من مايو أيار.

– آي.إيه.جي:

أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثامن من مايو أيار.

– إيتا إيروايز:

قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار، وكذلك رحلتين مقررتين في 12 مايو أيار.

– مجموعة لوفتهانزا:

قررت مجموعة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار.

– رايان إير:

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار.

– يونايتد إيرلاينز:

قالت شركة الطيران التي مقرها شيكاجو إن رحلاتها من وإلى تل أبيب قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع والحادي عشر من مايو أيار.

– ويز إير:

علقت شركة الطيران التي مقرها المجر رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثامن من مايو أيار.