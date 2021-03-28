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هجوم على مواقع فصائل موالية لتركيا في سوريا

28 - مارس - 2021
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل7 عناصر وأصيب آخر من أحد الفصائل الموالية لتركيا، في هجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية بريف رأس العين شمال شرقي سوريا.

وأشار بيان للمرصد، إلى أن الهجوم شنته عناصر قوات سوريا الديمقراطية على مواقع الفصائل الموالية لأنقرة، في قرية أم المناجير بريف رأس العين ضمن محافظة الحسكة.

وفي 24 من مارس/آذار الجاري، قتل 7 من قوات “مجلس الرقة العسكري”، في عملية تسلل لعناصر فصيل “السلطان سليمان شاه” الذي يقوده محمد الجاسم “أبو عمشة”.

ومطلع 2021، جددت أنقرة والفصائل التابعة لها، عدوانها على القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة، حيث استهدفت بالقذائف محيط بلدة تل تمر بريف المدينة الشمالي.

ووفق تقارير إعلامية محلية، أطلقت القوات التركية ومرتزقتها قذائف المدفعية الثقيلة، انطلاقا من مناطق انتشارها على الشريط الحدودي مع تركيا، باتجاه منازل المدنيين في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

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