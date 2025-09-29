هجوم مسلح وإحراق كنيسة في ميشيغان يودي بحياة 4 أشخاص

أفاد مسؤولون بأن رجلاً اقتحم الكنيسة التابعة لطائفة المورمون في ولاية ميشيجان الأمريكية بسيارته، ثم ترجل منها ليطلق النار مستخدمًا بندقية، قبل أن يشعل النار في المبنى. أسفر الهجوم عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين، قبل أن يُقتل المهاجم خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وذكرت الشرطة أن المهاجم، توماس جيكوب سانفورد، يبلغ من العمر 40 عامًا وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية من بلدة بيرتون القريبة. وأوضحت أن الحريق في الكنيسة كان متعمدًا.

وأشار المسؤولون إلى أن شخصين قُتلا بالرصاص مباشرة خلال الهجوم، بينما نُقل ثمانية آخرون إلى المستشفى. وبعد ساعات، عثرت الشرطة على جثتين إضافيتين على الأقل بين أنقاض الكنيسة المحترقة، مع احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت الركام. وقال وليام رينيه، قائد شرطة جراند بلانك: “هناك بعض المفقودين”. وأضاف أن المئات كانوا داخل المبنى عند وقوع الهجوم.

وأوضح رينيه أن اثنين من رجال الأمن – أحدهما من إدارة الموارد الطبيعية بالولاية والآخر من مدينة جراند بلانك – هرعا إلى مكان الحادث وتبادلا إطلاق النار مع المهاجم وأردياه قتيلاً بالرصاص.

وكشفت سجلات الجيش الأمريكي أن سانفورد خدم في مشاة البحرية بين 2004 و2008 وشارك في حرب العراق.

ويعد هذا الحادث هو إطلاق النار العشوائي رقم 324 في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي، وفقًا لأرشيف العنف المسلح. تقع بلدة جراند بلانك على بعد نحو 97 كيلومترًا شمال غربي ديترويت ويبلغ عدد سكانها حوالي 7700 نسمة.