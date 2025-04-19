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هدنة القيامة لا تقنع كييف.. وزير الخارجية الأوكراني: لا نثق بوعود بوتين

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

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قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم السبت إن أوكرانيا لا يمكنها الوثوق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إعلانه وقف إطلاق النار في عيد القيامة، وأضاف أن كييف ملتزمة باتفاقها الأصلي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وأضاف على منصة إكس “لا يزال موقف أوكرانيا واضحا وثابتا: في جدة في 11 مارس، وافقنا دون قيد أو شرط على الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق نار مؤقت كامل لمدة 30 يوما”.

وأضاف “أدلى بوتين الآن بتصريحات حول استعداده المزعوم لوقف إطلاق النار. 30 ساعة بدلا من 30 يوما… يمكن لروسيا أن توافق في أي وقت على اقتراح وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوما، وهو المقترح المطروح منذ مارس… نعلم أن أقواله لا يمكن الوثوق بها، وسننظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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