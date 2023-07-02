هدوء حذر يعود إلى شوارع فرنسا بعد احتجاجات عنيفة

بعد أيام الاحتجاجات العنيفة التي امتدت إلى أنحاء مختلفة في فرنسا بعد مقتل الفتى نائل المرزوقي برصاص شرطي، تم خلالها إيقاف أكثر من 700 شخص، عاد الهدوء نوعاً ما إلى بعض المدن والضواحي في البلاد.

فقد أفاد مراسل “العربية/الحدث”، بأن الحياة عادت لطبيعتها إلى حدّ ما في جادة الشانزليزيه الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس بعد فوضى كبيرة عاشتها خلال الساعات الماضية، إثر الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت على خلفية مقتل الشاب نائل ابن 17 عاماً، برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري.

عشرات الآلاف من الشرطة

وعقب تشييع جثمان الشاب صباح الأحد، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، أن حدة أعمال الشغب تراجعت، موضحة أنها نشرت عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في مدن بأنحاء البلاد.

كذلك ذكرت وزارة الداخلية على حسابها على تويتر، أنه تمت تعبئة 45 ألفا من أفراد الشرطة والآلاف من رجال الإطفاء لفرض النظام.

“القتل العمد”

يشار إلى أن الشرطي البالغ 38 عاماً أودع الخميس الحبس الاحتياطي بعدما وُجهت إليه تهمة القتل العمد.

وعلى مدى الليالي الخمس الفائتة شهدت فرنسا أعمال شغب ونهب وسرقة وتكسير وإحراق اندلعت إثر مقتل نائل وتواصلت في كثير من الأحياء الشعبية في البلاد.

وبدأت أعمال العنف بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي حُطمت خلالها العديد من واجهات المتاجر، في حين اضطر عناصر الشرطة مراراً إلى تفريق شبان عدوانيين ملثّمين رشقوهم بالحجارة وزجاجات حارقة.