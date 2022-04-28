هذا ما تخشاه موسكو.. اقتراح أمريكي بتحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا

اقترح البيت الأبيض، الخميس، استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن من شأن ذلك أن يسمح “بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق (بأوكرانيا) جراء العدوان الروسي”.

ومنذ اندلاع الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 من فبراير، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على قائمة تضم مجموعة من رجال الأعمال الروس وطبقة الأثرياء (الأوليغارش) المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ووفقا لهذه العقوبات، يتم تجميد جميع الممتلكات أو الأسهم التي يملكها من شملتهم العقوبات في الولايات المتحدة، كما يحظر على مواطني الولايات المتحدة إجراء أي معاملات مالية تتعلق بممتلكات هؤلاء الأشخاص.

يشار إلى أن روسيا أعلنت عزمها اتخاذ إجراء قانوني بشأن الأصول المجمدة من قبل الغرب بسبب العقوبات المفروضة على موسكو إثر الحرب الأوكرانية.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي في وقت سابق، إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى ترو وأن تكون مبررة قانونيا.

ولفتت إلى أن المركزي الروسي لم يستطع التصرف بنحو نصف احتياطياته المالية بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، وقالت إن “المركزي الروسي لديه الفرصة بالتصرف بنحو نصف الاحتياطيات هذه، أصول من الذهب، واليوان، وأصول أخرى لا تخضع لمخاطر العقوبات”.

وجمدت العقوبات الأجنبية حوالي 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية عندما بدأت ما وصفتها بأنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

من جهة أخرى أفاد مسؤول أميركي كبير، الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيطلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا بينها 20 مليارا من المساعدات العسكرية.

وقال المسؤول إن هذه “المساعدة العسكرية والأمنية” الهائلة تشمل تقديم “أسلحة وذخائر إلى الشعب الأوكراني”.

وقدمت الولايات المتحدة أسلحة لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير. ويسعى البيت الأبيض للحصول على تمويل كاف من الكونغرس ليتمكن من تمديد تلك المساعدة حتى أكتوبر.