الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما سيفعله ترامب في يوم تنصيب بايدن

16 - يناير - 2021
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

كشفت مصادر مقربة من الرئيس دونالد ترامب عن بعض التعديلات التي أجراها الأخير على جدوله يوم تنصيب خلفه جو بايدن، المقرر الأربعاء.

وقال مصدران مطلعان إن ترامب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن، وذلك بدلا من خطته الأصلية بالمغادرة يوم الثلاثاء.

وذكر المصدران أن ترامب، الذي أكد أنه لن يحضر حفل التنصيب، يستعد لإقامة مراسم وداع في قاعدة أندروز خارج واشنطن، حيث مقر الطائرة الرئاسية.

لكن المصدرين أكدا أن الخطة قد تتغير مجددا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيلقي كلمة يوم الأربعاء.

وقال المصدران لـ”رويترز” إن ترامب سيطير بعد ذلك إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ومن المتوقع أن يكون ترامب في فلوريدا بحلول موعد مراسم تنصيب بايدن المقررة في منتصف نهار الأربعاء.

ويخطط مجموعة من مساعدي ترامب إلى العمل معه في بالم بيتش، في ظل سعي قطب العقارات السابق إلى استعادة مكانته داخل الحزب الجمهوري.

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية إن بعض المستشارين يحاولون إقناع ترامب باستضافة بايدن في البيت الأبيض قبل يوم التنصيب، لكنه أشار إلى أنه لا توجد أي بادرة عن رغبة ترامب في ذلك.

وقالت مصادر إن ترامب، الذي أصبح الرئيس الأميركي الوحيد الذي يواجه المساءلة في الكونغرس مرتين، يخطط لإصدار المزيد من قرارات العفو قبل رحيله.

    المزيد من أخبار العالم

    أول صلاة جمعة في الحرم المكي منذ 7 أشهر
    السعودية.. تحرك حكومي عاجل بعد سقوط رخام في الحرم المكي
    سلاح الجو الأمريكي
    اغتصبتها وخنقتها .. قاتل الطفلة السورية يروي تفاصيل الجريمة البشعة
    برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
    قادة أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون أهمية ردع أنشطة إيران الإقليمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!