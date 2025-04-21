هذا ما قاله طبيب الفاتيكان عن سبب وفاة البابا فرنسيس

قال طبيب الفاتيكان أندريا أركانجيلي في شهادة وفاة البابا فرنسيس، اليوم الاثنين “إن بابا الفاتيكان توفي بسبب سكتة دماغية وقصور في القلب”.

وجاء في الشهادة التي نشرها الفاتيكان أن البابا دخل في غيبوبة قبل وفاته في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول بابا من أمريكا اللاتينيةيرأس الكنيسة الكاثوليكية، لينقضي عهد اتسم في الكثير من الأحيان بالانقسام والتوتر في سبيل سعيه لإصلاح المؤسسة العريقة.

وتوفي البابا فرنسيس عن 88 عاما، وعانى من أزمة صحية خطيرة إثر إصابته بالتهاب رئوي مزدوج هذ العام لكن وفاته مثلت صدمة بعد أن تجول في ساحة القديس بطرس في سيارة بابوية مفتوحة لتحية الحشود المبتهجة في عيد القيامة أمس الأحد.

وقال الكاردينال كيفن فاريل عبر قناة الفاتيكان التلفزيونية “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ببالغ الحزن والأسى، أُعلن وفاة قداسة البابا فرنسيس”.

وأضاف “عند الساعة 7:35 من صباح اليوم، عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الأب”.

ولم يفصح الفاتيكان بعد عن سبب وفاة البابا فرنسيس. وتتكهن وسائل الإعلام الإيطالية بأنه ربما يكون عانى من سكتة دماغية أو نزيف دماغي.

وسيرأس فاريل طقسا دينيا في الساعة الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) اليوم عندما يوضع جثمان البابا فرنسيس في نعش. وذكر متحدث بأن نعش بابا الفاتيكان ربما يُنقل إلى كاتدرائية القديس بطرس صباح الأربعاء على أقرب تقدير لإتاحة الفرصة للحشود من أجل تقديم واجب العزاء. ولم يتحدد موعد الجنازة بعد.

وانهالت التعازي في وفاة البابا فرنسيس من أنحاء العالم، وأشاد العديد من القادة بتواضعه. وأعلنت بلده الأرجنتين الحداد سبعة أيام، وكذلك فعلت جارتها البرازيل.

وقال خورخي جارسيا كويرفا أسقف بوينس أيرس “رحل عنا بابا الفقراء، بابا المهمشين”. وشغل البابا فرنسيس منصب أسقف بوينس أيرس من قبل.

وظهر البابا فرنسيس أمس الأحد علنا لأول مرة منذ خروجه من المستشفى في 23 مارس آذار بعد مكوثه به 38 يوما بسبب الالتهاب الرئوي، ولوح للمارة في بعض المناسبات وحيا طفلا تم إحضاره إلى جانبه.

وكرر البابا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في رسالة بمناسبة عيد القيامة تلاها أحد مساعديه بصوت عال بينما كان البابا ينظر من الشرفة الرئيسية في كاتدرائية القديس بطرس.

وفي الفاتيكان، عبر سياح وأتباع للكنيسة جاءوا للاحتفال بعيد القيامة عن صدمتهم وحزنهم.

وقالت إيمانويلا تيناري من روما “هذا شيء يصدمك بشدة”.

وأضافت” “كان بابا يعمل على جعل الكثير من الناس أقرب للكنيسة. لم يكن في موضع تقدير من الجميع، لكنه كان بالتأكيد في موضع تقدير لدى عامة الناس”.

* اجتماعات أخيرة

طلب الأطباء من البابا الراحة لشهرين عندما غادر المستشفى الشهر الماضي، لكنه ظهر في عدد من المناسبات والتقى بتشارلز ملك بريطانيا هذا الشهر، وعقد اجتماعا قصيرا أمس مع نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس في الفاتيكان.

وتوالت ردود فعل قادة آخرين في العالم على وفاة البابا مشيدين بجهوده في إصلاح الكنيسة على مستوى العالم، كما قدموا التعازي إلى 1.4 مليار كاثوليكي في مختلف البلدان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس! فليباركه الله وجميع من أحبوه”. وكان البابا فرنسيس انتقد ترامب ولا سيما من أجل موقفه المتشدد بشأن الهجرة.

نعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني البابا قائلة “إنه رجل عظيم وراعٍ عظيم”.

وكان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي اشتبك مع بابا الفاتيكان من قبل ووصفه ذات مرة بأنه ممثل الشيطان على الأرض. لكنه غير لهجته بعدما تولى رئاسة الأرجنتين في 2023 ونعاه اليوم.

وكتب ميلي على منصة إكس “كانت معرفته بحسن أخلاقه وحكمته شرفا حقيقيا لي على الرغم من الخلافات التي تبدو طفيفة اليوم”.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بالبابا فرنسيس بوصفه رجلا استثنائيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه كان يعرف كيفية تعزيز الوحدة ومنح الأمل.

* الاجتماع السري المستقبلي لانتخاب بابا الفاتيكان

يُعقد عادة اجتماع سري لانتخاب بابا جديد للفاتيكان بعد فترة تتراوح بين 15 و20 يوما من وفاة شاغل المنصب. ويحق لنحو 135 من الكرادلة المشاركة في هذا الاقتراع السري للغاية، والذي قد يمتد لأيام.

ولا يوجد مرشح بارز في الوقت الحالي لخلافة البابا فرنسيس.

انتُخب خورخي ماريو برجوليو بابا للفاتيكان في 13 مارس آذار 2013، الأمر الذي أثار دهشة الكثير من المهتمين بشأن الكنيسة الذين كانوا ينظرون إلى رجل الدين الأرجنتيني المعروف بمراعاته للفقراء على أنه دخيل.

سعى البابا فرنسيس إلى إضفاء البساطة على دوره الكبير ولم يستفد قط بشقق مزخرفة في القصر الرسولي كان يستخدمها أسلافه قائلا إنه يُفضل العيش في بيئة اجتماعية حفاظا على “صحته النفسية”.

وبادر بإجراء تغييرات داخل الفاتيكان مؤكدا على ضرورة الشفافية والمساءلة والإصلاح المالي وعيّن المزيد من النساء في مناصب قيادية في الفاتيكان. ورغم ذلك، كان يُنظر إليه أيضا على أنه قائد من دون خطة وغالبا ما كان يفاجئ مسؤولي الفاتيكان بتعليقاته المرتجلة.

وواجه صعوبة في السيطرة على أزمة الكنيسة المتعلقة بقيام رجال دين باعتداءات جنسية وورث كنيسة تمزقها الصراعات الداخلية وسط بيروقراطية الفاتيكان، وانتُخب بتفويض واضح لاستعادة النظام.

لكن مع مرور الوقت في منصبه، واجه انتقادات لاذعة من المحافظين الذين اتهموه بتدمير التقاليد التي يعتزون بها. كما أثار استياء التقدميين الذين شعروا أنه كان ينبغي أن يبذل مزيدا من الجهود لتغيير شكل الكنيسة القائمة منذ 2000 عام.

وفي حين كان يعاني بسبب المعارضة الداخلية، أصبح البابا فرنسيس نجما عالميا يجتذب حشودا غفيرة في رحلاته الخارجية العديدة مروجا بلا كلل للحوار بين الأديان والسلام ومناصرا للمهمشين مثل المهاجرين.

وفي مشهد فريد من نوعه في العصر الحديث، ارتدى رجلان اللون الأبيض في الفاتيكان معظم فترة تولي البابا فرنسيس منصبه، بعدما اختار سلفه بنديكت البقاء في الكرسي الرسولي عقب استقالته المفاجئة في عام 2013. وتوفي بنديكت، الذي كان نصيرا بشدة للنهج المحافظ، في ديسمبر كانون الأول 2022.

عيّن فرنسيس قرابة 80 بالمئة من الكرادلة الناخبين الذين سيختارون البابا القادم مما زاد من احتمالية استمرار خليفته في سياساته التقدمية رغم المعارضة الشديدة من المحافظين.

وأعلن الفاتيكان تأجيل الاحتفال الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بمناسبة تنصيب كارلو أكوتيس أول قديس كاثوليكي من جيل الألفية.