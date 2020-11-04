استمع لاذاعتنا

هذه الولايات التي فاز فيها ترامب حتى اللحظة

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 4:31 صباحًا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

مع اغلاق صناديق الاقتراع في عدد كبير من الولايات واقتراب موعد صدور النتائج ومعرفة الاسم الذي سيتربع على عرش البيت الابيض، بدأت النتائج تظهر تباعا بعد الانتهاء من عمليات الفرز.

وفي هذا السياق فاز الرئيس الأميركي ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في ولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما وتنيسي وميسيسيبي وألاباما وأركنساس وداكوتا الشمالية والجنوبية ولويزيانا ونبراسكا ووايومينغ وذلك بحسب نتائج الفرز حتى اللحظة بينما تبقى ولاية فلوريدا هي الولاية الأساس والتي قد تحسم النتيجة في حال فاز بغالبية الأصوات، وبحسب المعلومات فإن المنافسة في فلوريدا حساسة جدا ومتأرجحة، وتشير النتائج أن ترامب أقرب إلى الفوز بولاية فلوريدا مع فرز 90% من الأصوات. لكن قد تتغير النتيجة بين لحظة وأخرى، ولا نتيجة حاسمة بشكل نهائي فيما يخص بولاية فلوريدا.

أما نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن فقد فاز في ولايات إلينوي وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي ورود أيلاند والعاصمة واشنطن ونيويورك ومكسيسكو.

    المزيد من أخبار العالم

    ترامب وبايدن
    الانتخابات الأميركية
    حتى اللحظة: بايدن يفوز بـ 119 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 92 لترامب
    ارتفاع في أسعار النفط
    النفط يقفز 2% مستغلاً موسم سباق البيت الأبيض
    ترامب وبايدن
    الانتخابات الأميركية
    منافسة حامية بين ترامب وبايدن في فلوريدا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    شاهد..رجل يضرب زوجته في الشارع “حتى الموت”
    أوروبا كورونا
    كورونا
    أعراض حادة تستمر مع مرضى كورونا حتى بعد الشفاء
    قطار ينجو من كارثة في هولندا
    قطار ينجو من كارثة في هولندا… أنقذه “ذيل حوت”