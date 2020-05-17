هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق

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وقعت هزة أرضية اليوم الأحد في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن حدوث هزة أرضية ضربت محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وقالت في بيان صحفي إن “مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي رصدت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الأحد في تمام الساعة (3:05:26) بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها (3,7 ) درجة على مقياس رختر”.

وأضافت أن “الهزة الارضية تبعد (4,5) كم شمال غربي ناحية بازيان من محافظة السليمانية، وتم الشعور بها من قبل مواطني المنطقة”.

وأشارت إلى ضرورة أن “يتخذ المواطنون الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.