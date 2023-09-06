هزيمة جديدة لترامب في قضية التشهير بالكاتبة إي. جين كارول

قال قاض اتحادي، الأربعاء، إن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول على دونالد ترامب ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، فيما يعد هزيمة للرئيس الأمريكي السابق.

اتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر في يونيو حزيران عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن في منتصف التسعينيات.

وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في مايو أيار بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترامب بها في أكتوبر تشرين الأول في 2022 أثبت أن ترامب أدلى بتصريحاته في 2019 مع “إصرار فعلي”، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها.

وكانت قاضية اتحادية قد حددت، يوم الإثنين، الرابع من مارس/ آذار 2024 موعدا لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة.

وقالت القاضية تانيا تشوتكان «للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية».

وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2024، إن الحملة لن تركز على القضايا المرفوعة على المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترمب، الذي وجهت له أربع لوائح اتهام تتضمن تهما جنائية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد طلب المدّعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024.