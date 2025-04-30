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هل أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاقية المعادن مع أمريكا؟

منذ 6 ساعات
علما أوكرانيا وأمريكا

علما أوكرانيا وأمريكا

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قال مصدر مطلع “إن أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاق للمعادن مع الولايات المتحدة وربما تفعل ذلك اليوم الأربعاء”.

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يعتقد أن بوسعه إنقاذ علاقته بنظيره الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماعهما العاصف في المكتب البيضاوي، لكنه أوضح أن المحادثات يجب أن تستمر خلف الأبواب المغلقة.

وقال زيلينسكي في تصريحات للصحافيين بعد قمة أوروبية استضافتها لندن، في وقتٍ سابق، إنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأنها بصفتها من “زعماء العالم المتحضر” لن ترغب في مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكنه قال إنه سيعمل على الاستعداد لأي تحديات قد تنشأ.

وأضاف للصحافيين عبر مترجم بعد اجتماع لندن “فيما يتعلق بإنقاذ العلاقة، أعتقد أن علاقتنا ستستمر”.

وتابع “لا أعتقد أنه من الصواب أن تجرى مثل هذه المناقشات في العلن. لا أعتقد أن ما حدث جلب شيئا إيجابيا أو إضافيا لنا كشركاء”.

وقال زيلينسكي إنه لا يزال مستعدا لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، وإنه يعتقد بأنها ستكون مستعدة أيضا لذلك.

 

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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