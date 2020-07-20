هل استهدفت الغارات الإسرائيلية في سوريا ضباط من إيران وحزب الله؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت العربية وفق مصادر خاصة “أن الغارات الإسرائيلية استهدفت غرفة عمليات لضباط إيرانيين وحزب الله في سوريا”.

الغارات استهدفت غرفة عمليات لضباط إيرانيين ومن حزب الله في سوريا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 20, 2020

وأفادت وكالة ستيب نيوز الإخبارية عن سقوط أحد صواريخ الدفاع الجوي للنظام السوري في أشرفية صحنايا وآخر بين منطقة المزة وأراضي داريا غرب دمشق مما أدى لانفجار قوي و حريق دون معلومات عن اصابات حتى الآن.

وفي السياق نفسه نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مخابرات غربية قولها إن الضربات الاسرائيلية استهدفت أهدافا مدعومة من إيران في سوريا.

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا ” التابعة للنظام السوري” منذ وقت قليل بأن “الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لصواريخ اسرائيلية وأسقطت عدداً منها في سماء دمشق”.