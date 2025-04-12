هل تتّجه المنطقة إلى حرب مفتوحة؟

على وقع ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية على إيران، تتجه الأنظار إلى ما قد تسفر عنه المفاوضات في سلطنة عُمان، التي تبدأ اليوم السبت بين الوفدين الأميركي والايراني بمشاركة وزير خارجية عمان.

فالحدث اليوم في مسقط، حيث من المتوقع أن تكون بداية لجولات أخرى من المباحثات، وسط تلويح أميركي بخيارات تصعيدية إذا رفضت طهران تفكيك برنامجها النووي.

وتوقعت مصادر مراقبة عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية أن تتوصل هذه المفاوضات إلى أمرين لا ثالث لهما، فإما الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران مقابل أن تتخلّى إيران عن أذرعها العسكرية في المنطقة، أو التوجه إلى حرب مفتوحة تصيب شظاياها كل المنطقة.

ووصفت المصادر المفاوضات بالمصيرية وقد يؤدي فشلها الى تغيير وجه المنطقة بأسرها.