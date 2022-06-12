هل تخطط فنلندا للإنضمام إلى الناتو من دون السويد؟

أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في إفادة صحفية، اليوم الأحد، أن فنلندا لن تنضم إلى الناتو من دون السويد، قائلا: “عندما زرت السويد آخر مرة، أوضحت الأمر تمامًا”.

وأجاب نينيستو عن إمكانية انضمام فنلندا للناتو بمعزل عن السويد: “في السويد يقولون إن القضية الفنلندية هي شأننا، وبالطريقة نفسها، فإن قضية السويد هي من شأننا، وهذا يعني أننا نمضي قدمًا، يدا بيد”.

وأعلن حلف شمال الأطلسي، في 10 حزيران، أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، سيقوم بزيارة السويد وفنلندا في الفترة من 12 إلى 13 يونيو الجاري.

وتقدمت فنلندا والسويد، في وقت سابق، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء “عناصر إرهابية” مطلوبة في تركيا.

مخاوف تركيا “مشروعة”

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ،رأى أن المخاوف الأمنية التي أثارتها تركيا في معارضتها لانضمام فنلندا والسويد للحلف مشروعة.

وأضاف ستولتنبرغ، الذي يزور الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، أنه من المهم ملاحظة أن تركيا هي أكثر دول الحلف تعرضا لهجمات إرهابية، وبالتالي يجب التعامل مع مخاوفها بجدية، وفق ما نقلت “رويترز”.

وبيّن الأمين العام “للناتو”، أن انضمام فنلندا والسويد للحلف “سيعزز أمنهما وأمن الدول الأعضاء”.