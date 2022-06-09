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هل تعاقب الجزائر اسبانيا بوقف توريد الغاز؟

منذ 12 دقيقة
علما الجزائر وإسبانيا

علما الجزائر وإسبانيا

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قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا الخميس إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.

وقالت في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو “لا نعتقد أنه يمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية”.

وعلقت الجزائر أمس الأربعاء معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا وحظرت الواردات من مدريد في تصعيد للخلاف بشأن موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية.

وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق إذ تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.

    المصدر :
  • رويترز

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