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هل تنوي هيلاري كلينتون الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة؟

منذ 24 دقيقة
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أكدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، أنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024.

وقالت في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”: “هذا غير وارد”.

وأضافت، “الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن ينوي الترشح من الحزب الديمقراطي لولاية جديدة”.

وتابعت: “سيكون من المدمر التنافس مع بايدن”، مشيرة إلى أنها “لا تستبعد مشاركة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن “بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024”.

وأشار مقال في مجلة “المحافظ” الأميركية، إلى أنه “من غير المرجح أن يتم انتخاب بايدن لولاية ثانية بسبب الشيخوخة والمشاكل الصحية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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