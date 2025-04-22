هل سيحضر الأمير وليام ولي عهد بريطانيا جنازة البابا فرنسيس؟

قال قصر كينزنجتون، اليوم الثلاثاء، إن الأمير وليام ولي عهد بريطانيا سيحضر جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان نيابة عن الملك تشارلز.

ومن المتوقع أن يحضر الجنازة التي تقام يوم السبت المقبل زعماء من أنحاء العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل أنه سيتوجه إلى روما مع زوجته ميلانيا لحضور مراسم الجنازة.

كما قرر الكرادلة الكاثوليك اليوم الثلاثاء إقامة جنازة البابا فرنسيس يوم السبت في ساحة القديس بطرس مما يمهد الطريق لمراسم مهيبة سيحضرها قادة من جميع أنحاء العالم.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس (88 عاما) توفي أمس الاثنين بعد إصابته بسكتة دماغية وقصور في القلب، لينتهي بذلك عهد مضطرب في أحيان كثيرة إذ اصطدم خلاله مرارا بالمحافظين ودافع عن الفقراء والمهمشين.

وأمضى البابا خمسة أسابيع في المستشفى في وقت سابق من العام لإصابته بالتهاب رئوي مزدوج،لكن الفاتيكان سرد اليوم لحظاته الأخيرة قائلا إن وفاته حدثت بسرعة وإنه لم يعان.

وذكرت القناة الإعلامية الرسمية للفاتيكان أن البابا فرنسيس بدأ يشعر بأنه ليس على ما يرام حوالي الساعة الخامسة والنصف (0330 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين وأنه تلقى الرعاية الطبية من فريقه على الفور. وبعد أكثر من ساعة لوح بإشارة وداع لممرضه الدائم ماسيميليانو سترابيتي ودخل في غيبوبة.

وأُعلن أن وقت وفاته هو السابعة والنصف صباحا.